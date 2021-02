Finland lukker ned for at bekæmpe britisk variant af corona

Finske restauranter skal lukke i marts, og mange skolelever skal fjernundervises, siger statsminister.

Finlands regering oplyser på et pressemøde, at landet igen lukker ned i marts for at forhindre, at smitten med covid-19 breder sig.

Baggrunden er blandt andet frygten for den britiske variant af covid-19, B117, og forsinkede vaccinationer, rapporterer avisen Hufvudstadsbladet.

Finland har under coronakrisen generelt klaret sig bedre end Danmark med langt færre smittede og døde.

Statsminister Sanna Marin fortæller, at nedlukningen vil komme til at vare tre uger fra 8. marts.

Restauranter skal lukke, og skoleelever over 13 år skal blive hjemme og lade sig fjernundervise. Folk må kun være samlet seks ad gangen. Tidligere regler om distancearbejde føres videre.

- Jeg ved, at I er trætte. Det er jeg også. Men vi må klare det, og lige nu er situationen værre. Den britiske variant er værre, siger Marin.

/ritzau/