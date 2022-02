Som de seneste lande i rækken meddeler Finland og Sverige, at man vil lukke luftrummet for russiske fly.

Finland og Sverige forbereder at lukke luftrum for russiske fly

Finland og Sverige vil lukke deres luftrum for russiske fly.

Det meddeler den finske regering ifølge nyhedsbureauet AFP. Den svenske melding kommer fra Sveriges europaminister, Hans Dahlgren, til Sveriges Radios nyhedsafdeling Ekot. Han siger videre, at Sverige går ind for en fælles EU-beslutning.

Finland, som deler en 1300 kilometer lang grænse med Rusland, "forbereder sig på at lukke luftrummet for russisk lufttrafik".

Det skrev landets transportminister, Timo Harakka, på Twitter natten til søndag.

Det fremgår ikke, hvornår tiltaget træder i kraft.

Andre lande vil også lukke luftrummet - heriblandt Danmark. Det meddelte udenrigsminister Jeppe Kofod (S) søndag morgen. Også blandt andet Tyskland, Storbritannien, Bulgarien, Tjekkiet, Belgien og Polen lukker luftrummet.

Estland, Letland og Litauen har også lukket deres luftrum for Rusland. Det samme har Slovenien og Rumænien, skriver AFP.

Det tvinger russiske fly med kurs vestpå til at tage længere omveje.

Ruslands luftfartsmyndighed, Rosaviation, har svaret igen ved at forbyde fly fra en række lande i at lande i russiske lufthavne eller flyve over Rusland.

Det drejer sig ifølge AFP om de tre baltiske lande, Slovenien, Bulgarien, Polen, Tjekkiet og Rumænien.

Et russisk forbud kan derfor også ramme blandt andet Finland, hvis nationale luftfartsselskab, Finnair, har specialiseret sig i at flyve mellem Europa og Asien over Rusland.

Men ifølge AFP er den mulighed allerede ret begrænset. Det skyldes strikse indrejserestriktioner i Asien som følge af coronapandemien.

Berlingske erfarede lørdag aften fra en kilde i Udenrigsministeriet, at måske hele EU kan følge trop med et forbud inden for få dage.

Det er dog ikke bekræftet fra danske myndigheder. Udenrigsministeriet henviser til, at EU's udenrigsministre søndag aften har et virtuelt møde klokken 18 for at diskutere situationen i Ukraine.

Norge meldte søndag formiddag ifølge nyhedsbureauet NTB, at man indtil videre ikke lukker sit luftrum for russiske fly. Her vil man følge EU.

/ritzau/