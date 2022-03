Finland og USA er enige om at udvide forsvarssamarbejde

Aftale med USA skal for nuværende ikke munde ud i, at Finland bliver medlem af Nato, understreger præsident.

Finland og USA er blevet enige om at udvide de to landes fælles forsvarssamarbejde.

Det siger Finlands præsident, Sauli Niinistö, fredag efter et møde i Det Hvide Hus med USA's præsident, Joe Biden.

Udmeldingen kommer i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine. Konflikten har skabt bekymring om sikkerhedssituationen i en række andre europæiske lande.

Blandt andet i Finland, der grænser op til Rusland, samt i Sverige, da ingen af landene er medlemmer af forsvarsalliancen Nato.

Finland samarbejder i forvejen med Nato, og på det seneste er støtten til at melde sig ind i forsvarsalliancen vokset internt i landet.

Præsident Niinistö siger på et pressemøde, at Finland allerede opfylder alle krav for at blive medlem af Nato.

Det udvidede forsvarssamarbejde med USA har dog ikke noget at gøre med, at Finland skal tilslutte sig alliancen lige foreløbig, understreger præsidenten.

- Tiden vil vise, hvad denne proces udvikler sig til, siger Sauli Niinistö.

Tidligere fredag kom det frem, at Nato også vil styrke samarbejdet med Sverige og Finland.

Det oplyste forsvarsalliancens generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde efter et ekstraordinært møde med Natos medlemmer.

Joe Biden siger efter mødet med Sauli Niinistö, at USA bestræber sig på at hjælpe Finland med at forsvare sig selv.

Han kalder Finland en "stærk forsvarspartner", men vil dog ikke udstikke nogle sikkerhedsgarantier, så længe landet ikke er medlem af Nato.

Et finsk medlemskab af forsvarsalliancen vil uden tvivl være en torn i øjet på Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Den russiske præsident er indædt modstander af Nato, og han har flere gange sagt, at han ser alliancen som en trussel mod Ruslands sikkerhed.

Finland var under Ruslands kontrol indtil 1917, hvor landet blev uafhængigt.

Joe Biden og Sauli Niinistö talte også med Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, på fredagens møde.

/ritzau/Reuters