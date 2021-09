Finland regner med at droppe alle restriktioner i oktober

Når 80 procent af alle over 12 år i Finland er blevet fuldt vaccineret, så vil samtlige af landets coronarestriktioner blive afskaffet.

Det oplyser den finske regering mandag.

Dermed lægger Finland op til at følge i sporet på Danmark, der fra 10. september ophæver alle restriktioner.

Planen er en del af den finske regerings nye hybridstrategi, og den betyder, at der allerede fra denne uge vil blive åbnet mere op for dele af det finske samfund.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi venter ikke, til vi når vaccinemålet. I stedet begynder vi gradvist at udfase restriktioner nu, siger familie- og omsorgsminister Krista Kiuru til mediet Yle.

Målet vil sandsynligvis blive nået i midten af oktober, spår regeringen.

Men selv om landet gør klar til at afskaffe alle restriktioner, så er der også en nødbremse i planen, hvis smittespredningen begynder at tage til igen.

- I sådanne tilfælde er der lagt op til en tilbagevenden til mere omfattende og landsdækkende foranstaltninger for at forhindre spredningen af virusset, skriver regeringen i en pressemeddelelse.

Som en del af de regler, der allerede kan fjernes nu, kigger den finske regering blandt andet på den såkaldte to-meters-regel.

Den indebærer, at der skal være to meters afstand mellem gæster på store indendørs steder som for eksempel biografer og teatre.

Ifølge regeringen har reglen efterhånden udspillet sin rolle, i takt med at vaccinationsraten er steget.

I alt er cirka 55 procent af alle over 12 år fuldt vaccineret i Finland, mens lidt over 80 procent har fået første stik.

Modsat mange andre vestlige lande er Finland med sine 5,5 millioner indbyggere sluppet relativt nådigt fra pandemien.

I alt har landet registreret 130.510 smittetilfælde og 1030 dødsfald, siden pandemien brød ud i begyndelsen af 2020.

/ritzau/TT