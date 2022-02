Finland sender stormgeværer og panserværnsvåben til Ukraine

Finland sender både våben og ammunition til Ukraine, som torsdag blev invaderet af Rusland.

Det oplyser premierminister Sanna Marin ved et pressemøde mandag ifølge det svensksprogede finske medie Hufvudstadsbladet.

- Det er en historisk beslutning for Finland, siger Sanna Marin.

Finland er EU-medlem, men er ikke medlem af den vestlige forsvarsalliance Nato. Landet har dog en såkaldt partnerskabsrelation.

Finland deler en 1300 kilometer lang grænse med Rusland.

Der bliver sendt 2500 stormgeværer, 150.000 projektiler og 1500 panserværnsvåben. Også 70.000 proviantpakker sendes afsted. Det oplyser Finlands forsvarsminister, Antti Kaikkonen.

Finland har tidligere besluttet at sende både skudsikre veste og hjelme til Ukraine.

- Ud over den økonomiske og militære hjælp - samt andet materiel - forbereder Finland sig også på at tage imod ukrainske flygtninge, siger Sanna Marin ifølge Hufvudstadsbladet.

Ifølge det finske medie YLE er presset over de seneste dage vokset på regeringen for også at sende våben afsted.

En række lande - heriblandt Danmark, Tyskland, Holland og Sverige - har allerede meddelt, at de sender våben til Ukraine.

Danmark sender 2700 skulderbårne panserværnsraketter, oplyste den danske regering søndag aften.

DR erfarer mandag eftermiddag, at våbnene nu skulle være på vej. Oplysningen er dog ikke bekræftet fra officielt hold.

Skulderbårne panserværnsraketter er våben, der kan bruges på kortere afstande mod blandt andet pansrede køretøjer.

Det er et selvforsvarsvåben, som kan gives til infanterienheder. Infanteri er soldater, der primært kæmper til fods.

/ritzau/