Finland ser ny dansk regering som støtte i EU-formandskabet

Klima og EU-værdier står centralt i det finske EU-formandsskabs arbejdsprogram.

Det er en hjælp for Finland, der overtager det roterende formandskab for EU på mandag, at Mette Frederiksen (S) er på vej til at blive statsminister i Danmark, mens også Sverige har en socialdemokratisk statsminister.

Det mener Finlands statsminister, Antti Rinne, der som Frederiksen er socialdemokrat, og som har siddet mindre end en måned på posten.

- Det kan blive en hjælp for det finske formandskab i EU. For vi har det samme udgangspunkt i de politiske diskussioner på EU-plan, siger Antti Rinne til en gruppe journalister i sin embedsresidens ved Helsinki.

Den finske regering har onsdag fremlagt et program for det kommende halve år, hvor landet skal lede de politiske diskussioner mellem EU-landene.

Klima er kernen i programmet, som bærer sloganet "et bæredygtigt Europa, en bæredygtig fremtid".

Regeringschefen tager i sin præsentation fat der, hvor EU's stats- og regeringschefer i sidste uge måtte slippe: De kunne ikke enes om, at EU skal være klimaneutralt i 2050.

- Vores mål er at finde en løsning på 2050-målet i år, siger Antti Rinne.

- Bæredygtighed betyder for mig, at EU skal påtage sig en global lederrolle i bekæmpelsen af klimaforandringer. Det er afgørende for EU og for hele verden, uddyber han.

Skal det lykkes med 2050-målet, vil det indebære, at man afsætter penge til den store omstilling, som især Østeuropa frygter vil blive meget dyr i form af blandt andet tabte job.

De fælles EU-værdier er et andet centralt emne for Finland, lader den socialdemokratiske regeringschef forstå.

Finland vil, siger Antti Rinne, understrege vigtigheden af, at alle lande skal leve op til retsstatsprincipperne - herunder demokratiske værdier som ytringsfrihed.

Han går også et skridt videre.

- Jeg vil sige, at min politik er sådan, at der er en forbindelse mellem finansiering og retsstatsprincipper i et medlemsland. Det er de basale værdier, og dem kan vi ikke ødelægge.

- Det er ikke muligt for mig at sige til folk her i Finland, som er nettobidragydere til unionen, at vi vil give penge til medlemslande, der ikke lever op til retsstatsprincipperne, siger Rinne.

Der kører i øjeblikket sager mod to medlemslande, Ungarn og Polen, som ifølge andre medlemslande, EU-Kommissionen og EU-Parlamentet ikke lever op til de grundlæggende EU-værdier.

Men der findes ingen effektive midler til at få disse medlemslandene til at skifte spor. Derfor er stop for finansiering blevet drøftet som en mulighed.

Antti Rinne efterlyser bedre værktøjer til at tage hånd om disse udfordringer.

/ritzau/