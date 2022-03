Tirsdag skal de finske partier drøfte, om landet skal være medlem af Nato. 53 procent af finnerne er for.

Finland skal drøfte Nato-medlemskab - flertal af finnerne er for

Tirsdag skal de politiske partier i Finland drøfte, om landet skal være en del af den vestlige forsvarsalliance, Nato.

Det siger Finlands premierminister, socialdemokraten Sanna Marin, ifølge det finske nyhedsbureau STT på et pressemøde mandag.

De politiske diskussioner skal egentlig tage udgangspunkt i konflikten i Ukraine, men et potentielt medlemskab af Nato er en naturlig del af samtalen, siger Marin.

- I morgen skal vi have et folketingsmøde med alle folketingets partier, hvor vi sammen skal gennemgå situationen. Vi vil helt sikkert også diskutere dette spørgsmål, siger hun med henvisning til spørgsmålet om Nato.

Artiklen fortsætter under annoncen

Finland har EU's længste grænse til Rusland - den er mere end 1340 kilometer lang.

Og for første gang nogensinde er det finske folk for, at deres land skal være medlem af Nato.

Det skriver det amerikanske medie Financial Times.

Den finske public service-kanal Yle foretog en rundspørge blandt finnerne, dagen inden at Rusland invaderede Ukraine.

Til spørgsmålet om, hvorvidt Finland bør være medlem af Nato, svarede 53 procent af finnerne ja.

28 procent var imod, mens 19 procent var i tvivl.

Den store andel er et kvantespring i den finske offentlige opinion. Bare tilbage i januar var det kun 30 procent af finnerne, der svarede ja til spørgsmålet.

I 2017 var andelen af finner, der var for Nato-medlemskab, helt nede på 19 procent, skriver Yle ifølge STT.

Selv om Finland ikke er medlem af Nato, har landet et tæt samarbejde med alliancen.

Men den politiske diskussion om Nato-medlemskab for Finland har taget fart, efter at et borgerforslag om Nato-medlemskab blev underskrevet af 50.000 finner.

Finland sender desuden våben og ammunition til Ukraine for at bistå den ukrainske hær i kampen mod den russiske invasion, oplyser Marin.

Der bliver sendt 2500 stormgeværer, 150.000 projektiler og 1500 panserværnsvåben. Også 70.000 proviantpakker sendes afsted.

/ritzau/