Finland vil styrke grænsebevogtning mod Rusland

Finlands regering har tirsdag foreslået, at der hurtigt udarbejdes en nødlovgivning for at blokere for en tilstrømning af russiske asylansøgere hen over den 1340 kilometer lange finsk-russiske grænse.

Finland lukkede sidste år grænsen, efter at stadigt flere mennesker kom til landet over grænsen i kølvandet på Finlands optagelse i Nato. Finske ledere opfatter tilstrømningen af asylansøgere som et udtryk for russisk fjendtlighed i forbindelse med krigen i Ukraine.

Kreml afviser beskyldninger om, at Rusland anvender migration som et våben.

Kun godt en snes migranter er kommet til Finland fra Rusland gennem skovene og ubevogtede grænseområder, siden Finland sidste år lukkede dets grænseovergange. Men finske politikere fastholder, at der skal udarbejdes nødlovgivning, da de frygter en strøm af migranter, når vejret bliver varmere.

En del af dem har studentervisa til Finland.

- Det er regeringens pligt at sikre grænserne i alle situationer, siger den finske statsminister, Petteri Orpo.

- Desværre kan EU's lovgivning ikke hjælpe os på nuværende tidspunkt, men det, håber vi, snart sker, siger han.

Finlands østlige grænse er den længste landegrænse, som både EU og Nato har til Rusland.

/ritzau/Reuters