Finlands grænsevagter mod øst fik travlt efter Putins tale

Der var onsdag øget travlhed ved Finlands østlige grænse mod Rusland.

Det oplyser den finske grænsevagt tidligt torsdag.

- Tallet er helt klart steget, siger Matti Pitkaniitty, der står i spidsen for grænsevagtens internationale afdeling, om antallet af ankomster.

4824 russiske statsborgere ankom onsdag til den finske grænse, oplyser han. Det var en markant stigning fra 3133 samme dag ugen før.

- Det er et usædvanligt antal, og der er tydeligvis mere travlt, lyder det.

Stigningen i antal ankomster kommer umiddelbart efter en tale fra Vladimir Putin onsdag morgen. Her meddelte den russiske præsident, at Rusland mobiliserer 300.000 soldater fra reserven til krig i Ukraine.

Det har ifølge nyhedsbureauet Reuters øget frygten i Rusland for, at kampdygtige mænd ikke vil få lov til at forlade landet.

Det har også øget salget af envejsflybilletter ud af Rusland.

Selv om der onsdag var mere travlt end normalt ved grænsen, så var antallet af ankomne russere stadig lavere end i weekenden, oplyser Matti Pitkaniitty.

Ved Norges grænse mod Finland var der ikke øget travlhed onsdag. Det siger Sølve Solheim fra det norske grænsepoliti.

Putins melding om 300.000 ekstra soldater i Ukraine har vakt opsigt. Det er dog en anelse uklart, hvor markant en opjustering der er tale om.

Det er nemlig uvist, hvor mange russiske soldater der i forvejen er i Ukraine.

Selve den russiske hær består angiveligt af omkring to millioner soldater og ansatte.

I hvert fald meddelte præsident Putin i august, at han vil hæve antallet af personer i hæren fra 1,9 millioner medlemmer til 2,04 millioner.

Rusland siger selv, at knap 6000 russiske soldater har mistet livet i Ukraine.

Tallet er ikke uafhængigt bekræftet og kan derfor være præget af usikkerhed.

I august vurderede det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, at op mod 80.000 russere kan være blevet dræbt eller såret under kampe i Ukraine. Også det tal er dog præget af relativt stor usikkerhed.

/ritzau/Reuters