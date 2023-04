Finlands konservative går sammen med nationalister

I Finland meddeler den 53-årige Petteri Orpo, fra det konservative Samlingspartiet torsdag, at han vil danne en ny koalitionsregering sammen med blandt andet det nationalistiske parti De Sande Finner.

Koalitionen skal omfatte fire partier. Det er ud over Samlingspartiet og De Sande Finner også Svenska Folkpartiet og Kristdemokraterna.

Forhandlinger om en ny regering har i princippet stået på siden valget til rigsdagen den 2. april, hvor regeringen under socialdemokraten Sanna Marin led nederlag.

De fire partier i den planlagte koalition er uenighed på en række centrale områder - blandt andet i spørgsmål om indvandring, EU-medlemskab og miljøspørgsmål.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi står over for store udfordringer, men med denne kombination af partiet står vi ikke over for en umulig opgave, sagde Orpo på et pressemøde torsdag.

Han siger, at målrettede og konkrete forhandlinger indledes næste uge.

Finland har en lang tradition for bredt regeringssamarbejde.

Valgkampen var domineret af spørgsmål omkring den finske økonomi og indvandring.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Økonomien kan blive det største problem. Det bliver ikke let at nå til enighed om det nationale budget, sagde Orpo.

Samlingspartiet gik til valg med et program, hvor der blev lagt stor vægt på at mindske Finlands statsgæld med seks milliarder euro (op mod 45 milliarder kroner) over otte år.

/ritzau/TT