Finlands nye regering vil skære i antallet af kvoteflygtninge

Finlands nye koalitionsregering er blevet enig om at skære i antallet af kvoteflygtninge og samtidig øge antallet af migranter, der kommer for at arbejde, samt gøre det sværere for udlændinge at opnå finsk statsborgerskab.

Det fortalte lederen af det nationalistiske parti De Sande Finner, Riikka Purra, på et pressemøde fredag, hvor den nye finske regering blev præsenteret.

- I de senere år har Finland været det eneste nordiske land med en mere lempelig immigrationspolitik. Dette ændrer sig nu, sagde hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Purra kaldte samtidig den nye politik et paradigmeskift.

Den nye regering vil også afvise yderligere fælles økonomiske genopretningsplaner fra EU som den, der blev implementeret under coronapandemien.

Både Samlingspartiet og de EU-skeptiske De Sande Finner - Finlands to største partier - var dengang imod planen.

Regeringen med den nyvalgte statsminister Petteri Orpo i spidsen planlægger også at forbedre de offentlige finanser ved at skære i udgifterne, reducere skatterne og hjælpe med at skabe anslået 100.000 nye job i løbet af de næste fire år, skriver Reuters.

Foruden Samlingspartiet og De Sande Finner består den nye regering af Svensk Folkeparti og Kristendemokraterne.

Ifølge Orpo handler meget af regerings politik om krisehåndtering.

- Økonomien er i krise, social- og sundhedssektoren er i krise, Rusland angriber fortsat Ukraine, sagde han på fredagens pressemøde med de tre andre partiledere.

Finske medier rapporterer, at regeringens program blandt andet indebærer reducerede skatter og færre flygtninge.

Antallet af kvoteflygtninge reduceres således fra 1050 til 500 om året, skriver Hufvudstadsbladet ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

53-årige Petteri Orpo og Samlingspartiet indledte formelt regeringsforhandlinger med De Sande Finner, Svensk Folkeparti og Kristendemokraterne den 2. maj.

Samlingspartiet blev ved valget den 2. april det største parti i Rigsdagen med 48 af de 200 pladser. De Sande Finner kom på andenpladsen med 46 pladser, mens Socialdemokratiet og den nu afgående statsminister Sanna Marin måtte nøjes med 43.

/ritzau/