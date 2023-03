Finlands præsident besøger Tyrkiet for at drøfte Nato

Finlands præsident, Sauli Niinistö, rejser torsdag og fredag til Tyrkiet på et såkaldt arbejdsbesøg for at drøfte den finske ansøgning om medlemskab af Nato.

Det bekræfter Niinistös kontor over for avisen Hufvudstadsbladet.

Fredag skal han mødes med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, i Istanbul.

Officielt er der flere punkter på dagsordenen. "Genopbygningen efter jordskælvet, den geopolitiske situation, de bilaterale relationer mellem Finland og Tyrkiet samt Finlands og Sveriges Nato-medlemskab".

Det er det sidste punkt, der i denne sammenhæng er det allervigtigste.

Finland og Sverige traf sidste forår den skelsættende beslutning at opgive deres landes neutralitet for i stedet at søge medlemskab af Nato.

Det var Ruslands invasion i Ukraine nogle få måneder før, som drev den udvikling.

Men tyrkisk modvilje over for Sverige gør det overvejende sandsynligt, at Tyrkiet lige nu kun er klar til at godkende Finland som nyt medlem. Det er de signaler, der kommer fra den tyrkiske regering.

Der skal være enighed blandt samtlige Nato-lande, før der kan optages nye medlemmer.

/ritzau/