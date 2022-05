Finlands socialdemokrater vil med i Nato

Finlands socialdemokrater støtter et finsk medlemskab af Nato, siger statsminister Marin efter et partimøde.

Socialdemokraterne (SDP) i Finland støtter et finsk medlemskab af Nato.

Det står klart efter et ekstraordinært møde i partiets ledelse lørdag.

- Som et resultat af den betydelige forandring af sikkerhedsmiljøet i Finland og Europa støtter SDP Finlands medlemskab af Nato, siger statsminister og SDP-leder Sanna Marin på en pressekonference, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Det betyder, at der er et flertal i det finske parlament for at sende en ansøgning til Nato om at blive medlem, skriver NTB videre.

Det ventes, at parlamentet mandag behandler sagen.

Beslutningen i SDP-ledelsen kom, efter at Finlands præsident, Sauli Niinistö, tidligere lørdag til Moskva for at underrette præsident Vladimir Putin om sit lands planer om at blive optaget i Nato som fuldgyldigt medlem.

Det skriver AFP.

- Samtalen var ligetil og enkel. Den blev gennemført uden komplicerende omstændigheder, skriver præsidenten i en kort erklæring om sin samtale med Putin.

Ifølge det russiske nyhedsbureau RIA sagde Putin til den finske præsident, at opgivelse af neutralitet og et NATO-medlemskab for Finland vil være "en fejltagelse". Han tilføjede, at det kunne få dårlig indvirkning på det russisk-finske forhold.

- Der er ingen trusler mod Finlands sikkerhed, sagde Putin.

Den finske præsident og den finske statsminister, Sanna Marin, sagde i en fælles erklæring torsdag, at Finland bør tilslutte sig Nato som fuldgyldigt medlem. "Og det bør ske hurtigst muligt," hed det.

I den finske udmelding blev det fastslået, at et finsk NATO-medlemskab vil styrke sikkerheden i Østersøområdet.

Finland deler en 1340 kilometer lang grænse og en konfliktfyldt fortid med Rusland.

Helsinki har gradvist udvidet samarbejdet med Nato siden Rusland i 2014 annekterede Krim.

Men indtil for nylig syntes det udelukket, at finnerne ville søge optagelse i den vestlige alliance, da det i generationer har været den udbredte holdning i landet, at det var vigtigt at opretholde venskabelige relationer med det store naboland mod øst.

Men holdningen i befolkningen har ændret sig, efter at Rusland invaderede Ukraine den 24. februar.

Den seneste meningsmåling er fra tv-stationen YLE. Den viser, at omkring 76 procent af vælgerne støtter en finsk optagelse i Nato.

Det markante skifte i Finland ventes at styrke opbakningen til et Nato-medlemskab i Sverige. Det store svenske regeringsparti i Stockholm, Socialdemokraterna, vil ifølge Expressen søndag træffe beslutning om et svensk medlemslab af Nato.

/ritzau/TT