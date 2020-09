Finsk færge bjærges efter grundstødning ved Ålandsøerne

Passagerskibet med 281 om bord ramte søndag en metalbøje, men det var ikke årsagen til grundstødning.

Arbejdet med at bjærge passagerskibet "M/S Amorella" er gået i gang onsdag morgen, rapporterer tv-stationerne SVT og Yle.

Skibet fra det finske rederi Viking Line gik på grund søndag ved Ålandsøerne med 281 mennesker om bord under en sejlads fra den finske by Turku (Åbo) til Stockholm.

Ingen er meldt skadet under grundstødningen og den efterfølgende evakuering.

Skibet vil senere onsdag blive trukket til havnen i Långnäs på Ålandsøerne.

Det er blevet konstateret, at færgen sejlede på en metalbøje - også kaldet en isbøje. Men det var ikke årsagen til grundstødningen.

- Det er rigtigt, at "Amorella" er kollideret med en isbøje, men det er ikke årsagen til ulykken, siger direktør Veli-Pekka Nurmi fra den finske redningscentral.

- De skader, der er opstået på fartøjet, er en følge af grundstødningen, og det er årsagen til, at "Amorella" stadig står grundstødt, siger han.

Det er derfor for tidligt at sige, hvad der førte til, at skibet ramte isbøjen, og hvilken rolle det spillede i hele forløbet.

Årsagen til, at skibet begyndte at tage vand ind efter grundstødningen, er heller ikke kortlagt.

/ritzau/