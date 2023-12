Finsk fagforbund slutter sig til blokade af Tesla

Den finske fagforening af transportarbejdere, AKT, slutter sig til den skandinaviske boykot af den amerikanske bilgigant Tesla.

Det meddeler AKT ifølge Fagbladet 3F og den finske tv-station Yle.

Havnearbejdere i Finland vil 20. december indlede en blokade af transporten af Teslas biler.

Det indebærer, at de vil holde op med at håndtere de Tesla-biler, der skal sendes videre til Sverige.

Dermed tilslutter finske AKT sig fagforeninger i Norge og Danmark, der bakker op om den svenske arbejdskamp mod Tesla.

Tidligere på ugen varslede både Norges største fagforening, Fellesforbundet, og den danske fagforening 3F Transport sympatiaktioner til fordel for IF Metall i Sverige.

Det betyder, at havnearbejdere og chauffører i Danmark og Norge nægter at levere Tesla-biler til Sverige.

I Sverige har der siden slutningen af oktober været strejke mod Tesla.

Det skyldes, at bilproducenten nægter at indgå overenskomst for sine ansatte i Sverige, der er repræsenteret af IF Metall.

- IF Metall og de svenske arbejdere har AKT's fulde støtte. Det er afgørende for det nordiske arbejdsmarked, at vi har kollektive overenskomster, og at fagforeninger støtter hinanden, siger Ismo Kokko, der er formand for de finske transportarbejdere.

IF Metall har forsøgt at få Tesla til at indgå overenskomst siden 2017.

Strejken har ramt svenske Tesla-ejere, som blandt andet har været nødt til at tage turen til Danmark for at få skiftet til vinterdæk, har Sveriges Radio tidligere rapporteret.

/ritzau/