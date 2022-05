Finsk indtræden i Nato lægger pres på danskerne op til den 1. juni

Det finske ønske om Nato-medlemskab øger presset for et dansk ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, men kan også øge trangen til et nej. Fra Vestsjælland forsynes det kommende Nato-medlem Finland med tungt militært udstyr fra Sydkorea