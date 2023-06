Finsk økonomiminister trækker sig efter nazireferencer

Finlands økonomiminister, Vilhelm Junnila, har trukket sig efter blot ti dage på posten.

Det sker, efter at han er blevet beskyldt for gentagne gange at have lavet nazireferencer.

- For den fortsatte regeringsførelse og Finlands ry ser jeg det som umuligt for mig at fortsætte som minister på en tilfredsstillende måde, siger han i en erklæring.

Junnila er medlem af partiet De Sande Finner, som er del af den højreorienterede regeringskoalition, der kom på plads i juni efter valget i april.

Hans tidlige afsked med jobbet rejser spørgsmål om den nye koalitions stabilitet. Den er ledet af premierminister Petteri Orpo fra Samlingspartiet.

Onsdag overlevede Vilhelm Junnila en tillidsafstemning i det finske parlament.

Den stod han over for, fordi oppositionen havde anklaget ham for gentagne gange at komme med udtalelser med nazireferencer. Men nu har han altså selv trukket sig.

Et tilfælde, der er blevet fremhævet, er fra valgkampen. Her lykønskede Junnila en partikollega med at have fået kandidatnummer 88.

Det er et kendt nynazistisk symbol, der bruges i stedet for "Heil Hitler". "Heil Hitler" er en salut til Nazitysklands leder, Adolf Hitler.

- Først og fremmest: Tillykke med det fremragende kandidatnummer. Jeg ved, at det er et vindende nummer. Selvfølgelig refererer 88 til to H'er, som jeg ikke vil sige mere om, lød det ifølge det finske medie Yle fra Junnila i en tale 10. marts.

Han undskyldte senere for bemærkningen og sagde, at det var en smagløs joke.

Han har også fordømt nazisterne og antisemitisme på sociale medier. Men efter valget i april kom flere kritiserede udtalelser fra ham frem i lyset.

For eksempel da han i 2019 som menigt parlamentsmedlem foreslog, at Finland burde gå ind for såkaldte "klimaaborter" i afrikanske lande.

/ritzau/Reuters