Tre 12-årige såret efter skud på finsk skole - jævnaldrende anholdt

Der har tirsdag morgen været en skudepisode på en grundskole i Finland i byen Vantaa i Helsinki-området.

Det oplyser finsk politi i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er tre sårede børn i forbindelse med skudepisoden, og en mistænkt gerningsperson, som også er mindreårig, er blevet anholdt, oplyser politiet.

Alle involverede i skyderiet var 12 år. Politiet oplyste først, at de var 13 år, men ændrede det siden til 12 år.

Der er ikke umiddelbart oplysninger om de såredes tilstand.

Personer blev tidligere opfordret til at holde sig fra området og til ikke at åbne døren for fremmede.

En forstander for skolen siger ifølge Reuters, at den umiddelbare fare er drevet over.

Politiet er på stedet og efterforsker hændelsen.

Vidner siger til flere medier, at ambulancer forlod skolens område med tændte sirener, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Der går omkring 800 elever på skolen. Skolen har cirka 90 ansatte. Et større politiopbud er på stedet.

Et kriseteam er blevet indkaldt, oplyser en kommunal embedsmand ifølge det finske medie YLE.

Et vidne, der arbejder i nærheden af skolen, siger til den finske avis Iltalehti, at han hørte et skud fra området.

- Jeg forstod først ikke, at det var en pistol. Så lød et frygteligt skrig, og flere børn løb over gården, siger personen til avisen ifølge TT.

Forældre og pårørende er mødt op ved skolen og forsøger at få oplysninger fra politiet, rapporterer journalister fra YLE.

Politiet fik meldingen om skudepisoden omkring klokken 9 lokal tid.

Vantaa er Finlands fjerdestørste by med omkring 200.000 indbyggere.

Skudepisoden har fundet sted i bydelen Bäckby - eller Viertola på finsk - i Vantaa.

