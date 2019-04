Finsk statsminister går af som partileder efter valgnederlag

Valgnederlag får den finske statsminister til at afstå formandsposten. Centerpartiet blev valgets taber.

Den finske statsminister, Juha Sipilä, trækker sig som formand for Centerpartiet efter søndagens valgnederlag.

Det oplyser den finske statsminister på Twitter, skriver det norske nyhedsbureau NTB tirsdag.

- Valgresultatet giver mig ingen muligheder. På min forespørgsel har partiledelsen besluttet at indkalde til et ekstraordinært partimøde, da der skal vælges en ny leder for Centerpartiet, lyder det.

Sipilä og hans Centerparti blev de store tabere ved valget og måtte nøjes med at være fjerdestørst med 13,8 procent af stemmerne.

Dermed mistede partiet 18 mandater og fik kun 31 pladser i den finske Riksdag. Den nye leder skal vælges 7. september 2019, skriver statsministeren på Twitter.

Den største vinder ved valget blev de finske socialdemokrater, SDP. Men det har været et tæt løb, hvor kun 6000 stemmer skiller partiet fra det indvandrerkritiske Sande Finner.

SDP får 40 mandater, De Sande Finner 39 og Samlingspartiet 38 mandater.

/ritzau/