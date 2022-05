Finsk statsminister tror på Nato-medlemskab inden årets udgang

Statsminister Sanna Marin siger, at hun arbejder på at få Finland ind i forsvarsalliancen Nato før efteråret.

Finlands statsminister, Sanna Marin, vurderer, at landet kan blive medlem af Nato allerede i år.

Det siger hun mandag til den finske tv-station Yle.

Søndag blev det meddelt, at Finland formelt vil søge om medlemskab i forsvarsalliancen og dermed gøre op med årtiers politik om at holde sig neutralt.

- Jeg går ud fra, at vi bliver medlemmer af Nato i løbet af indeværende år, siger Marin på et spørgsmål om, hvornår ansøgningsprocessen kan være slut.

Adspurgt om, hvorvidt et fuldgyldigt medlemskab af Nato kan blive en realitet allerede til efteråret, svarer statsministeren:

- Jeg håber, det bliver tidligere end det. Jeg gør mit yderste for at få denne proces til at gå meget hurtigt.

Finland har besluttet at søge medlemskab i den vestlige forsvarsalliance som en direkte konsekvens af nabolandet Ruslands invasion af Ukraine.

Også Sverige har tænkt sig at ansøge om at blive medlem. Det oplyste landets statsminister, Magdalena Andersson, tidligere mandag.

/ritzau/