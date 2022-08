Finsk statsministers narkotest efter festvideo er negativ

Sanna Marin har selv betalt for narkotest efter vidt omtalt video. Hun tog testen for at beskytte sig selv.

Der er ikke fundet nogen stoffer i den finske statsminister Sanna Marins narkotest.

Det oplyser det finske statsministerium mandag i en erklæring.

- Der er ikke fundet nogen stoffer i den narkotest, der blev taget fra statsminister Sanna Marin den 19. august, hedder det.

Statsministeren har selv betalt for testen, fremgår det videre.

Det skabte stor debat, da en video af Sanna Marin, der dansede til en fest, blev offentliggjort.

Kritikere har ment, at man ikke kan feste på den måde som statsminister.

Andre har påpeget, at statsministre skal kunne feste som almindelige mennesker uden at komme under beskydning for ikke at kunne varetage deres arbejde.

Hun har tidligere fortalt, at hun valgte at tage testen for at beskytte sig selv.

- Jeg har aldrig taget stoffer i mit liv, heller ikke i mine teenageår. Jeg ville ønske, at vi levede i et samfund, hvor man kunne stole på mit ord. Men jeg har valgt at tage testen, fordi mistanken er blevet rejst mod mig, sagde hun fredag.

Fredag kom det frem, at Marin ikke havde ferie, da hun festede. Derfor blev der ved et pressemøde spurgt ind til, om hun var i stand til at varetage sit hverv, mens hun festede, hvis der skulle blive brug for det.

Til det svarede den socialdemokratiske statsminister, at hun ikke oplevet, at det skulle være nødvendigt at tage til regeringskontorerne midt om natten, men at hun altid kan nås på sin telefon.

- Statsrådet er altid funktionelt, men der bliver alligevel ikke indkaldt til møder midt om natten.

- Hvis der er brug for at få fat i mig, er jeg altid klar til at udføre mit arbejde, lød det fra Sanna Marin.

Videoen med Sanna Marin, der danser og fester, kom til offentlighedens kendskab torsdag og er blevet delt flittigt på sociale medier og beskrevet i både nationale og internationale medier.

Sanna Marin har holdt fast i, at det for hende er vigtigt, at arbejdstid og fritid adskilles. Og at hun som statsminister også kan få lov til at feste og have et privatliv.

/ritzau/