Finsk udenrigsminister gør et tredje forsøg på at blive præsident

Finlands udenrigsminister, Pekka Haavisto, stiller op til præsidentvalget i 2024. Det siger han torsdag på et pressemøde ifølge Reuters og TT.

Han har før været kandidat ved præsidentvalgene i 2012 og 2018, men er begge gange blevet nummer to efter Sauli Niinistö.

Sidstnævnte har siddet i to embedsperioder og kan ikke genopstille ved valget i januar 2024.

En meningsmåling i maj viste, at Haavisto var den person, der havde størst opbakning - 28 procent - når de finske vælgere bliver bedt om at pege på deres foretrukne kandidat.

Haavisto, der tilhører partiet De Grønne, har været finsk udenrigsminister siden 2019.

Men han ventes ikke at fortsætte på posten, i og med, at højrefløjen vandt valget til den finske riksdag i april. Partierne forhandler fortsat om at danne regering.

Haavisto stiller dog ikke op som kandidat for De Grønne. Han siger torsdag ifølge tv-stationen Yle, at han håber at blive valgt gennem en såkaldt valgmandsforening. Det kræver, at han indsamler 20.000 underskrifter.

Haavisto tilføjer, at han håber på opbakning fra De Grønne.

Som udenrigsminister har Haavisto blandt andet stået i spidsen for Finlands ansøgning om at blive medlem af forsvarsalliancen Nato. Ansøgningen blev godkendt i begyndelsen af april.

Præsidentvalget i Finland finder efter planen sted 28. januar 2024. Hvis ingen af kandidaterne får mindst 50 procent af stemmerne, vil der blive holdt en anden og afgørende valgrunde 11. februar.

Indtil videre har kun en enkelt anden kandidat meldt sig på banen. Det er Harry Harkimo fra det lille parti Bevægelse Nu.

De fleste partier ventes i løbet af efteråret at tage stilling til, hvem de vil opstille som præsidentkandidat, skriver Yle.

