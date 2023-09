Finske kvinder får ret til fri abort frem til uge 12

Fra 1. september 2023 får finske kvinder adgang til fri abort indtil uge 12.

Finland har indtil da ikke haft fri abort, eftersom kvinder skulle have tilladelse fra to læger, inden de kunne modtage en abort.

Det skriver det finske medie Yle.

I oktober 2022 stemte Finlands parlament for en lovændring af landets 50 år gamle abortlovgivning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Yle bemærkede det finske social- og sundhedsministerium ved vedtagelsen af lovændringen, at disse ændringer var nødvendige for at sikre gravide kvinders ret til selvbestemmelse.

Det begyndte med et borgerinitiativ i 2020 ved navn ”Oma Tahto”, hvilket betyder ”egen vilje”.

Indtil nu har Finland haft den strammeste abortlovgivning i de nordiske lande, skriver Yle.

For at få godkendelse til at afbryde graviditeten skulle kvinderne forklare, hvorfor de ønskede en abort. Det skulle begrundes med eksempelvis sociale eller økonomiske forhold.

Fra 1. september vil kvindernes eget personlige valg være tilstrækkeligt for at få en henvisning.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Finland udføres omkring 7000 aborter om året, viser tal fra den offentlige sundhedsmyndighed THL.

95 procent af disse udføres inden for de første 12 uger af graviditeten.

Gynækolog og fødselslæge Janina Kaislasuo siger til Yle, at lovreformen har modtaget bred støtte fra sundhedspersonale i hele landet.

Hun mener, at ændringerne vil strømline og fremskynde abortprocessen med cirka en uge. Især for procedurer udført med abortpille.

/ritzau/