Fire astronauter tilbage på Jorden efter seks måneder i rummet

Efter næsten et halvt år i rummet landede fire astronauter søndag formiddag lidt før klokken ni dansk tid i havet ud for Floridas kyst i en SpaceX Crew Dragon kapsel.

Besætningen har meldt, at alle er god i form ved tilbagekomst til Jorden.

Rumkapslen Crew Dragon, som bragte astronauterne tilbage til Jorden, blev koblet fra Den Internationale rumstation, ISS, omkring klokken 02.30 dansk tid.

Rumkapslen lande 08.56 dansk tid.

Der er syv astronauter tilbage på ISS - deriblandt fire personer, som ankom med et andet SpaceX-fartøj i sidste uge.

- Tak for jeres gæstfriheden, sagde Michael Hopkins, en af de amerikanske astronauter på vej hjem, da kapslen blev frakoblet.

De tre amerikanere Michael Hopkins, Victor Glover og Shannon Walker samt japaneren Soichi Noguchi rejste ud til rumstationen i november sidste år som besætning på den første rumrejse gennemført i et samarbejde mellem den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, og private aktører.

SpaceX er et privat rumfartsselskab, som ejes af milliardæren Elon Musk. Han ejer også bilproducenten Tesla.

Rummissionen er skabt i samarbejde mellem Nasa og SpaceX.

Det er ikke sket siden Apollo 8, at et rumfartøj lander på amerikansk grund i nattens mulm og mørke. Men Nasas programleder Steve Stich har understreget, at man har forberedt sig grundigt på opgaven.

- Vi har øvet os på at hente astronauter dag og nat. Rumfartøjet har masser af belysning, sagde Steve Stich forud for Crew Dragons landing.

Før missionen gennemførte SpaceX en bemandet testflyvning med Crew Dragon-rumkapslen Endeavour med to astronauter om bord.

Det var første gang, at et privat firma stod for opsendelsen af astronauter.



/ritzau/AFP