Fire børn er udskrevet fra hospitalet efter flystyrt i Amazonas

Fire børn, der overlevede 40 dage på egen hånd i Colombias regnskov, er blevet udskrevet fra hospitalet efter en måneds indlæggelse.

De har det alle godt, oplyser de colombianske myndigheder.

Børnene er søskende og har været indlagt på et militærhospital i Colombias hovedstad, Bogota.

Foruden de fire søskende var tre voksne - herunder børnenes mor - om bord på flyet, som forulykkede. De tre voksne omkom.

Artiklen fortsætter under annoncen

Børnene er en del af Colombias oprindelige befolkning og er henholdsvis et, fem, ni og tretten år.

De blev fundet af et eftersøgningshold i Amazonas 9. juni. Næsten 200 redningsfolk hjalp med at lede efter dem.

Selv om børnene var fuldstændigt overladt til sig selv, har de ikke taget skade af de 40 dage i regnskoven, oplyser Colombias Institut for Familievelfærd, som tager sig af børnene.

Selv det yngste barn på et år er "kommet sig fuldstændig, hvad angår fysisk udvikling", siger instituttets direktør, Astrid Caceres.

Pårørende til børnene fortæller, at de fire søskende formåede at overleve takket være det ældste barns viden om, hvordan man overlever i junglen, og hvordan man skal tackle de mange farer, der kan være i regnskoven.

Artiklen fortsætter under annoncen

Colombias Institut for Familievelfærd tager sig af børnene i mindst seks måneder, mens myndighederne finder ud af, hvor de fremover skal bo.

Efter børnene blev fundet, opstod en strid om, hvem der skal have forældremyndigheden over dem. På den ene side i striden står deres mormor og morfar. På den anden side står faderen til de to yngste af børnene.

Børnene skal de kommende måneder bo sammen med andre børn på en institution i et landligt område, hvor de ifølge Ceceres vil føle sig "tilpas".

Deres fly, et Cessna 206 propelfly, styrtede ned i regionen Caquetá 1. maj. Børnenes mor, piloten og en indfødt leder døde i styrtet. De fire søskende blev fundet fem kilometer fra det sted, hvor flyet forulykkede.

/ritzau/AFP