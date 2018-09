Fire citater fra bogen

Forsvarsminister Jim Mattis om Donald Trump:

- Han har en forståelse som en elev i 5. eller 6. klasse.*

Stabschef John Kelly om Donald Trump:

- Han er en idiot. Det er nytteløst at prøve at overbevise ham om noget. Han er kørt af sporet. Vi er i "Crazytown". Jeg ved ikke engang, hvorfor vi er her. Det her er det værste job, jeg nogensinde har haft.*

John Dowd, Trumps personlige advokat, til Trump om at lade sig afhøre i efterforskningen af en forbindelse mellem Rusland og Trump-lejren:

- Du kan på ingen måde komme igennem det her (en afhøring, red.). Du skal ikke vidne. Enten lader du være, eller også ender du i en fængselsdragt.*

Præsident Donald Trump om justitsminister Jeff Sessions:

- Den her fyr er retarderet. Han er en dummernik fra sydstaterne.*

* Både Mattis, Kelly, Dowd og Trump afviser at have sagt det, de citeres for i bogen.

Kilder: The Washington Post, CNN.

/ritzau/