Fire dømt for diskoteksbrand i Brasilien med 242 døde

En domstol i Brasilien har dømt fire personer skyldige for deres rolle under en voldsom brand.

Branden brød ud på en natklub og kostede 242 mennesker livet.

De fire dømte får op til 22 års fængsel ifølge AFP.

Den fatale brand i 2013 brød ud på en natklub i den sydlige by Santa Maria. Det skete, da medlemmer af en musikgruppe på scenen tændte fakler, som satte ild til loftet.

Artiklen fortsætter under annoncen

To ejere af natklubben Kiss og to medlemmer af bandet Gurizada Fandangueira er fredag fundet skyldige i drab og drabsforsøg.

De fleste af ofrene for branden var unge universitetsstuderende.

Der udbrød panik, da branden fik fat i et let antændeligt og giftigt isoleringsmateriale i loftet.

Politiet kunne efter branden fastslå, at natklubben ikke havde nogen brandslukkere, der fungerede. Desuden var skiltningen for nødudgange mangelfuld, og der var kun to af dem.

Flere end 600 personer blev kvæstet under branden.

Mange af de døde og kvæstede blev røgforgiftet.

/ritzau/