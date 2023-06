Fire dør i cykelbatteribrand nummer 108 i New York i år

Fire mennesker har mistet livet i en bygningsbrand i New York City forårsaget af et litiumbatteri til en elektrisk cykel.

Det oplyser New Yorks brandvæsen tirsdag.

I samme ombæring advarer brandvæsenet om et "tårnhøjt" antal anmeldelser af netop sådanne hændelser.

Branden brød ud natten til tirsdag lokal tid på et værksted for elektriske cykler og scootere i stueetagen af en bygning i Chinatown.

På et pressemøde fortæller byens brandkommissær, Laura Kavanagh, at fire mennesker er døde, mens to andre er alvorligt såret.

- Det står klart, at denne brand var forårsaget af litiumbatterier og elektriske cykler, siger hun.

Brandkommissæren tilføjer, at det pågældende cykelværksted tidligere er blevet anmeldt for brud på sikkerheden.

Ifølge brandvæsenet er tirsdagens brand den 108. af slagsen i New York indtil videre i år. I alt har 13 mennesker mistet livet, mens 66 andre er kommet til skade i de mange batteribrande.

I april blev en 19-årig kvinde og hendes syvårige lillebror dræbt i en lignende bygningsbrand i New York-bydelen Queens.

Brande relateret til elektriske cykler og scootere i New York er vokset eksponentielt i de seneste år fra 44 i 2020 til 220 sidste år.

Antallet af brande er vokset i takt med populariteten af elektriske cykler blandt byens indbyggere. Særligt byens mange bude bruger cyklerne til at levere mad.

Batterier er mere tilbøjelige til at gå i brand, hvis de er af dårlig kvalitet eller ældre dato.

Ifølge brandkommissær Laura Kavanagh kan der opstå så megen ild, når batterierne antændes, at det ofte kan være for sent at nå at reagere.

