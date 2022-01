Fire dræbt og ni såret af bilbombe i Mogadishu

Mindst fire mennesker blev dræbt og ni andre blev såret, da en selvmordsbomber tirsdag sprængte sig selv i luften på en restaurant nær en af militærets kaserner i Somalias hovedstad, Mogadishu.

Selvmordsbomberen gik ind i en café og detonerede en selvmordsvest, som han havde på, siger politiets talsmand, Abdirahman Adan.

- Vi har fået bekræftet fire dødsfald, mens ni andre er såret og bragt til et hospital, siger han.

Den militante gruppe al-Shabaab har taget skylden for angrebet, som ifølge gruppen var rettet mod somaliske soldater. De trænes på et tyrkisk-drevet militærakademi i nærheden.

Øjenvidner siger, at caféen er populær blandt soldater i området.

- Eksplosionen ødelagde kiosken, og hele området er nu et kaos, siger Mohamed Yare, et øjenvidnerne.

Angrebet skete to dage efter en regeringstalsmand blev hårdt såret af en bombe i Mogadishu. En anden bilbombe eksploderede i Mogadishu søndag og dræbte en mand.

For en uge siden blev adskillige mennesker dræbt af en selvmordsbilbombe i en anden og mere travl del af hovedstaden.

Angrebene sker i en periode, hvor der er stærke politiske spændinger i Mogadishu på grund af uenigheder om udskrivelsen af et valg. Det skulle have fundet sted for et år siden.

Den militante gruppe al-Shabaab, som blev grundlagt i 2006, har bånd til netværket al-Qaeda. Den sunni-islamistiske bevægelse blev dannet på resterne af gruppen De Islamiske Domstole. Den har som målsætning at indføre sharialovgivning.

Jihadisterne blev drevet ud af Mogadishu i 2011 af styrker fra Den Afrikanske Union, men de kontrollerer stadigt mange landområder, hvorfra de har angrebet mål i hovedstaden og i Kenya.

Somalia, som ligger på Afrikas Horn, har været splittet af konflikter og kaos siden 1991, da krigsherrer fra forskellige klaner styrtede den autoritære leder Siad Barre.

/ritzau/AFP