Fire er døde i brand i iransk fængsel for politiske fanger

Fire personer har mistet livet, efter at en voldsom brand lørdag aften brød ud i Evin-fængslet i den iranske hovedstad, Teheran.

Det oplyser det iranske retsvæsen søndag.

- Fire fanger er døde af at have indåndet røg under branden. Yderligere 61 personer er kommet til skade, lyder det.

Ud af de tilskadekomne er fire i "kritisk tilstand", lyder det.

Der var lørdag aften både meldinger om brand og skud i fængslet. Søndag er branden angiveligt slukket, og der er faldet ro på igen.

I det berygtede Evin-fængsel er der først og fremmest indsatte, som er anklaget eller dømt for forskellige brud på Irans sikkerhedslove.

Vestlige menneskerettighedsgrupper har længe kritiseret Evin-fængslet, hvor der ifølge dem sker alvorlige krænkelser af menneskerettighederne.

Human Rights Watch har beskyldt myndighederne i fængslet for at bruge trusler om tortur og fængsling på ubestemt tid mod de indsatte. Fanger bliver angiveligt også nægtet lægebehandling og udsat for lange forhør.

Branden i fængslet skete, mens Teheran og flere andre iranske byer lørdag igen var præget af demonstrationer mod Irans regering.

Menneskerettighedsgrupper har delt videoer, der angiveligt viser demonstranter i de iranske byer råbe slagord mod præstestyret.

Protesterne begyndte for knap en måned siden og er vokset i styrke.

/ritzau/AFP