Fire israelske gidsler er konstateret dræbt i Hamas' varetægt

Yderligere fire gidsler er konstateret døde i den palæstinensiske bevægelse Hamas' varetægt i Gaza.

Det oplyser Israels militær ifølge Reuters og den israelske avis Haaretz.

Gidslerne var i live, da de 7. oktober sidste år blev ført ind i Gaza.

Det er uklart, hvordan de er omkommet. Israels militær er ved at undersøge, om de kan være dræbt af skud affyret af israelske soldater.

Militæret vurderer, at gidslerne blev holdt fanget samme sted, og at de mistede livet i byen Khan Younis i januar.

Der er tale om fire mænd: 80-årige Chaim Pero, 80-årige Yoram Metzger, 84-årige Amiram Cooper og 51-årige Nadav Popplewell.

Deres lig er ikke udleveret til Israel. De er stadig i Gaza.

I december offentliggjorde Hamas en video med Chaim Pero, Yoram Metzger og Amiram Cooper, skriver Haaretz.

En anden video, hvor man kan se Nadav Popplewell med et blåt øje, blev offentliggjort i maj.

Det fremgår ikke, hvordan militæret har været i stand til at identificere de fire gidsler og konstatere, at de er døde.

I alt blev 252 gidsler taget til fange af Hamas 7. oktober.

Nogle af gidslerne blev angrebet i eller uden for deres hjem i kibbutzer og byer tæt på Israels grænse til Gaza.

Andre blev angrebet på en musikfestival og på vejene nær Gaza.

Det er uvist, præcist hvor mange overlevende gidsler der er tilbage. Senest har israelske optællinger fastslået, at der er færre end 100.

En del gidsler - cirka halvdelen - er blevet frigivet og er sluppet levende ud af Hamas' fangenskab. Det gælder blandt andre Nadav Popplewells mor. Hun blev løsladt som led i en våbenhvileaftale i slutningen af november.

Meldingen om de fire omkomne gidsler kommer, mens Israels regering internt diskuterer en ny mulig våbenhvileaftale.

Den blev præsenteret fredag af USA's præsident, Joe Biden. Ifølge ham er det Israel selv, der har udformet den.

To israelske ministre har truet med at trække sig fra regeringen, hvis Israels premierminister underskriver aftalen, og aftalen ikke sikrer, at Hamas bliver elimineret, før de israelske styrker trækker sig fra Gaza.

Ifølge premierminister Benjamin Netanyahu er det dog fortsat målet, at Hamas skal nedkæmpes.

Det er endnu uvist, hvordan Hamas forholder sig til aftalen, fortæller talsmand for USA's udenrigsministerium Matthew Miller mandag aften på et pressemøde ifølge Reuters.

USA har sammen med Qatar og Egypten løbende mæglet i forhandlingerne om en våbenhvileaftale mellem Israel og Hamas.

