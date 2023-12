Fire japanske ministre stopper midt i korruptionsskandale

Fire japanske ministre er torsdag trådt ud af premierminister Fumio Kishidas regering, der i øjeblikket kæmper med en omfattende korruptionsskandale.

Regeringskrisen er forårsaget af beskyldninger om returkommissioner for 500 millioner yen i det fraktionsramte Liberaldemokratiske Parti (LPD), der har styret verdens tredjestørste demokrati næsten uafbrudt i flere årtier.

500 millioner yen svarer til omkring 24 millioner kroner.

Japanske medier skriver, at der er meldinger om, at anklagere vil begynde at ransage politikernes kontorer i denne uge.

Regeringens kabinetschef, Hirokazu Matsuno, bekræfter også, at han træder tilbage, og at økonomi- og industriminister Yasutoshi Nishimura, indenrigsminister Junji Suzuki og landbrugsminister Ichiro Miyashita også er gået af.

Michiko Ueno, der er særlig rådgiver for premierministeren, forlader også sin post. Det samme gør fem viceministre, oplyser Matsuno, der også er regeringens talsperson.

Kishida sagde onsdag, at han vil håndtere beskyldningerne direkte.

- Jeg vil gøre en indsats som en ildkugle og føre LPD frem til at genvinde offentlighedens tillid, sagde han til journalister.

Premierministerens meningsmålinger er de værste for nogen premierminister, siden LPD genvandt magten i 2012. Upopulariteten skyldes vrede blandt vælgerne på grund af inflation og Kishidas håndtering af en række tidligere skandaler.

Returkommissionerne gik angiveligt til partimedlemmer, der oversteg deres kvote for billetsalg til arrangementer, hvor der blev samlet ind til partiet.

- Hvis du er selvsikker i forhold til at sælge billetter, hvis du sælger mere, end du skal sælge, så bliver det din indkomst, så det er nemt og godt, siger en topembedsmand, der engang arbejdede på kontoret hos en politiker fra LPD, til tv-kanalen ANN.

Manden udtalte sig anonymt.

Den seneste skandale involverer den største fraktion i LPD, der havde tidligere premierminister Shinzo Abe, der blev dræbt tidligere i år, som leder.

Gruppen mistænkes også for ikke at have oplyst myndighederne om mere end 20 millioner yen i tre år, skriver den japanske avis Asahi Shimbun.

20 millioner yen svarer til knap 1 million kroner.

