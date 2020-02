Fire kinesiske provinser sænker virusberedskabet

Det er til en vis grad lykkedes at bekæmpe virusset. Men kampen er fortsat på et afgørende stadie, siger Xi.

Yderligere fire kinesiske provinser har sænket niveauet for det kriseberedskab, der håndterer coronavirusset.

Det oplyser de lokale sundhedsmyndigheder natten til mandag dansk tid.

Det drejer sig om provinserne Yunnan og Guangdong, der har ændret kriseberedskabet fra niveau et til niveau tre, mens Shanxi og Guizhou har sænket deres niveau fra et til to.

Niveau et er det mest alvorlige.

Gansu-provinsen var den første, der sænkede sit kriseberedskab fredag efterfulgt af provinsen Liaoning lørdag.

Det samlede antal bekræftede smittetilfælde i Kina er 76.936, oplyste kinesiske myndigheder søndag.

Heraf er langt de fleste tilfælde knyttet til Hubei-provinsen, hvor virusset har sit epicenter.

Søndag sagde Kinas præsident, Xi Jinping, at landet befinder sig "i den største sundhedskrise nogensinde".

Det er til en vis grad lykkedes at bekæmpe virusset. Men kampen er "fortsat på et afgørende stadie", lød det fra Xi Jinping.

Flere end 2400 kinesere har mistet livet på grund af virusset.

/ritzau/Reuters