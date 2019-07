Fire kvindelige demokrater svarer igen på Trumps angreb

Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley og Rashida Tlaib kommenterer alle Donald Trumps angreb.

De fire kvindelige, demokratiske kongresmedlemmer, der har været genstand for angreb fra USA's præsident, Donald Trump, svarer igen.

På en pressekonference skiftedes de fire kongresmedlemmer Alexandria Ocasio-Cortez fra New York, Ilhan Omar fra Minnesota, Ayanna Pressley fra Massachusetts og Rashida Tlaib fra Michigan til at kommentere Trumps kontroversielle udtalelser.

- Svage hjerner og ledere udfordrer vores loyalitet til vores land for at undgå at debattere politikken, siger Ocasio-Cortez til pressekonferencen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Dette er agendaen for hvide nationalister. Det er lige meget, om det sker i chatfora, på national tv eller som nu i Det Hvide Hus' have, siger Ilhan Omar til pressekonferencen ifølge det amerikanske medie CNN.

Søndag skrev Trump på Twitter, at "progressive, kvindelige, demokratiske kongresmedlemmer, der oprindeligt kommer fra lande, hvis regering er en katastrofe, burde tage hjem og ændre det."

Trump nævnte ikke, hvilke fire der var tale om, men de amerikanske medier mener, at der er tale om de fire førnævnte kvinder.

Af de fire kvinder er det kun Ilhan Omar, som er født uden for USA. Hun ankom til Minneapolis i 1997 som flygtning fra Somalia.

De øvrige tre er født i USA. Ayanna Pressley er afrikansk-amerikaner, Rashida Tlaib er datter af palæstinensiske indvandrere, og Alexandria Ocasio-Cortez' forældre har begge puertoricansk baggrund.

Udtalelserne har skabt massiv kritik og forargelse, men trods kritikken forsvarede Trump sine tweets mandag.

- Hvis man hader sit land og man ikke er glad her, kan man rejse, lød det fra præsidenten til et møde i Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet AP.

- Man kan rejse lige med det samme. Jeg aner ikke, hvem der skulle savne dem.

Trump udtalte også, at han ikke ser udtalelserne som racistiske.

- Det (kritikken, red.) påvirker mig ikke, fordi mange er enige med mig, sagde Trump.

/ritzau/.