Fire lig dukker op ved bjærgning af turistbåd i Budapest

I alt 28 personer har mistet livet, efter at en turistbåd den 29. maj blev ramt af et ungarsk krydstogtskib.

Yderligere fire lig er tirsdag formiddag blevet fundet ved bjærgningen af en ungarsk turistbåd, der forulykkede den 29. maj.

26 turister og to besætningsmedlemmer er dermed bekræftet omkommet.

Turistbåden sank i Donau-floden i det centrale Budapest om aftenen den 29. maj, efter at den var blevet ramt af et stort krydstogtskib. Det tog kun få sekunder, fra den blev ramt, til den gik til bunds.

Der var hovedsageligt sydkoreanske turister om bord sammen med to ungarske besætningsmedlemmer. Syv turister blev reddet ved ulykken.

Fire lig mangler fortsat at blive fundet.

- Nu skal vi lave yderligere undersøgelser - i de dele af båden, hvor der kan være flere lig, siger Nandor Jasenszky, der er talsmand for de sikkerhedsstyrker, som har stået for redningsaktionen.

Ved tirsdagens bjærgning havde dykkere spændt seler under den forulykkede båd. Herefter blev båden hejst op af vandet af en stor, flydende kran.

Efter ulykken for knap to uger siden blev den 64-årige ukrainske kaptajn på det norskejede krydstogtskib "Viking Sigyn" anholdt.

Kaptajnen, der sejlede ind i turistbåden, er mistænkt for "at have udsat den maritime trafik for fare, for at have forårsaget flere dødsfald og for at have slettet data fra sin telefon efter kollisionen".

Ifølge mandens advokater nægter han sig skyldig.

Kaptajnen er ligeledes sigtet i en sag i Holland. Her var han angiveligt om bord på et andet krydstogtskib, "Viking Idun", da det kolliderede med et tankskib lastet med kemikalier nær den hollandske by Terneuzen den 1. april.

- Han er under mistanke i Holland, udtaler den ungarske anklagemyndighed i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

I en udtalelse fra Viking bekræfter det norske selskab, at kaptajnen fra "Viking Sigyn" var om bord på "Viking Idun" den 1. april.

Dog "fungerede han ikke som skibets kaptajn på ulykkestidspunktet".

Da "Viking Idun" kolliderede med tankskibet 1. april, havde krydstogtskibet 43 besætningsmedlemmer og 137 passagerer om bord.

Flere passagerer kom til skade under kollisionen.

/ritzau/Reuters