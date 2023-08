Fire måneders krig har sendt en million på flugt fra Sudan

Mere end en million mennesker er flygtet ud af Sudan, siden landet for præcis fire måneder siden blev ramt af krig.

Det oplyser FN-agenturet International Organization for Migration (IOM).

Der udbrød krig i det nordøstafrikanske land den 15. april. Det skete efter flere dages spændinger mellem hæren og organisationen RSF.

Ifølge IOM, der arbejder for at hjælpe migranter i hele verden, er 1.017.449 mennesker flygtet til Sudans nabolande under krigen.

3.433.025 er blevet fordrevet internt i landet, lyder det.

Amnesty International sagde tidligere i august, at der er blevet begået omfattende krigsforbrydelser under krigen.

- Civile på tværs af Sudan bliver udsat for ubegribelige rædsler hver eneste dag som følge af RSF's og regeringshærens kamp om territorie, sagde generalsekretæren i Amnesty International, Agnès Callamard.

- Vi ser en frygtelig kombination af stadigt flere lig, mangel på vand, ingen fungerende hygiejne og ingen fungerende sanitet, lød det.

Der er ikke umiddelbart udsigt til forhandlinger eller våbenhvile i Sudan.

Parterne synes at være låst fast i en uendelige cirkel bestående af endeløse offensiver og modoffensiver. Det rapporterer britiske BBC.

Læger fra nødhjælpsgrupper advarede i sidste uge om, at der er overhængende fare for et koleraudbrud i Sudan. I hovedstaden Khartoum er lighusene på "sammenbruddets rand", siger Red Barnet.

- Der er heller ingen læger eller sygeplejersker tilbage. De mange døde ligger blottet og ubehandlet, lød det i sidste uge fra Red Barnet.

Der bor omkring 45 millioner i Sudan.

