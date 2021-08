Fire mænd anklaget for voldtægtsdrab på niårig pige i Indien

En præst og tre andre mænd er i Indien blevet tiltalt for gruppevoldtægt og drab på en niårig pige fra en af landets laveste kaster. Det oplyser indisk politi om sagen.

Ifølge anklagerne overfaldt den 53-årig præst og tre arbejdere pigen 1. august, da hun var gået ind på et krematoriet for at hente vand.

De fire mænd blev anholdt i begyndelsen af august og har siddet varetægtsfængslet siden.

Pigens mor har tidligere sagt til politiet, at mændene tilkaldte hende og fortalte, at hendes datter var blevet dræbt af et elektrisk stød. De sagde, at hvis hun gik til politiet, så ville hendes datters organer blive fjernet og solgt af de læger, som skulle obducere hende.

Pigens lig blev derefter kremeret, men lokale indbyggere forsøgte at gribe ind og fjernede nogle af de jordiske rester fra bålhuset i krematoriet.

Det 400 sider lange anklageskrift indeholder ifølge politiet "videnskabelige, tekniske og andre beviser samt udsagn fra øjenvidner, hedder det i pressemeddelelser fra myndighederne.

Politiet har understreget, at myndighederne har presset på for at få et anklageskrift udarbejdet inden for 30 dage for at understrege, at der gælder "nul tolerance" i sager om voldelige forbrydelser mod kvinder og piger.

Der registreres i gennemsnit 90 voldtægter af piger og kvinder dagligt i Indien, som har 1,3 milliarder indbyggere. Det viser data fra politiets statslige arkiver. Men mange voldtægter og overgreb bliver aldrig meldt.

Sagen udstiller også det undertrykkende hierarki i Indiens kastesystem. Den laveste gruppe er de omkring 200 millioner daliter, som er betegnelsen for "de kasteløse" eller "de urørlige" - dalit betyder "det knuste folk" på hindi.

Det hinduistiske kastesystem blev afskaffet ved lov i 1950 med den indiske forfatning, men det har stadig mange sociale følger, hvilket ses tydeligt i statistikkerne over voldtægtsofre.

Aktivister siger, at angreb mod daliter er taget til under coronapandemien.

/ritzau/AFP