Fire meldes dræbt og fire såret i skyderi i Philadelphia

Fire meldes dræbt og yderligere fire såret i forbindelse med et masseskyderi i den amerikanske by Philadelphia i delstaten Pennsylvania.

Det skriver avisen The Philadelphia Inquirer.

En formodet gerningsmand er i politiets varetægt, oplyser politiet ifølge avisen. Der er tale om en mand, der bar skudsikker vest.

Mindst to mindreårige er blandt de ramte, men deres tilstand er endnu ikke kendt, skriver avisen.

Skyderiet fandt sted mandag aften lokal tid. Politiet hørte skud klokken 20.30 og fandt efterfølgende mindst et offer.

Politiet modtog efterfølgende flere anmeldelser, der gik på, at en mand med en riffel affyrede skud.

Fire ofre blev kørt til det nærliggende hospital Penn Presbyterian Medical Center. Fire andre ofre ankom til samme hospital i et privat køretøj.

Ifølge politiet har myndighederne ikke affyret skud i forbindelse med anholdelsen af manden.

Det forventes, at de to mindreårige vil blive overført til et nærliggende børnehospital.

Politiet i Philadelphia bekræfter i en mail til nyhedsbureauet Reuters, at der er tale om"flere skudofre", men at ingen yderligere detaljer på nuværende tidspunkt er tilgængelige.

/ritzau/