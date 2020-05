Fire millioner mennesker har fået konstateret coronavirus

USA har registreret flest smittede med over 1,3 millioner. Dernæst følger Spanien, Italien og Storbritannien.

Lidt over fire millioner mennesker er blevet registreret som smittede med coronavirus på verdensplan.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University sent lørdag aften.

USA har registreret klart flest med over 1,3 millioner smittede. Dernæst følger Spanien, Italien og Storbritannien - alle med over 215.000 registrerede smittetilfælde.

Der regnes med et betydeligt mørketal, altså at flere har været eller er smittede med coronavirus, men uden at de er blevet testet for det.

Ud af de fire millioner smittede er over 1,3 millioner meldt raske igen.

På verdensplan er der registreret over 277.000 coronarelaterede dødsfald.

I Danmark er over 10.000 blevet registreret som smittede. Af dem er over 8000 meldt raske igen. 526 er døde efter smitte med coronavirus i Danmark.

/ritzau/