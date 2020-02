Fire overlever en måned i kano på åbent hav

I 32 dage drev en kanobesætning på 12 personer rundt i Stillehavet. Otte af dem døde, herunder et spædbarn.

Fire personer er reddet i land på Salomonøerne efter at have drevet rundt i en kano midt på Stillehavet i 32 dage. De overlevede ved at spise kokosnødder og drikke regnvand, skriver nyhedsbureauet AFP.

I alt 12 personer ville sejle fra provinsen Bougainville i Papua Ny Guinea til en øgruppe 100 kilometer nordpå, da kanoen pludselig kæntrede og røg ud af kurs.

Undervejs døde otte personer af dehydrering og havets bølger.

Selv overlevede de fire - en kvinde, hendes datter på omkring 12 år, en ung mand i 20'erne og en voksen mand - ved at drikke regnvand og spise de kokosnødder, som flød i vandet.

- Det er stadig meget svært at tale om og huske, hvad der skete på den skæbnesvangre tur, siger Dominic Stally, den ældste og mindst afkræftede af de overlevende, til mediet Solomon Star News.

Kanoens besætningsmedlemmer sejlede fra Bougainville den 22. december. De skulle til Carteretøerne, naboøerne mod nord, for at fejre jul.

Men turen på 100 kilometer blev til en 2000 kilometer lang skrækindjagende omvej, da båden pludselig kæntrede. Flere af personerne blev væk i det dybe hav.

De andre formåede at svømme tilbage til kanoen, vende den om og tømme den for vand. Men den var røget ud af kurs og begyndte at drive stik mod syd ud i ingenting.

Og regnvand og kokosnødder var ikke nok til at holde alle i live. Efter noget tid døde flere af dehydrering.

- Et par døde og efterlod deres spædbarn. Jeg var den, der holdt babyen, og senere døde den også, siger Dominic Stally.

32 dage på havet med skræk og rædsel blev det til i alt. Den 23. januar blev de langt om længe samlet op 2000 kilometer sydøst for deres hjemstavn - af en fiskekutter på langfart.

Dominic Stally og de tre andre overlevende var en uge på kutteren, før de blev sejlet i land i Honiara, Salomonøernes hovedstad.

Kort tid efter ankomsten blev de indskrevet på et hospital, hvor de stadig befinder sig.

Turen har mildest talt taget hårdt på dem, og de viser alle fire tegn på slem dehydrering og traumer, siger en sygeplejerske på hospitalet til The Guardian.

/ritzau/