Fire palæstinensere dræbt af israelske styrker på to dage

Israelske styrker har torsdag skuddræbt en palæstinensisk teenager på den besatte Vestbred.

Det oplyser det palæstinensiske sundhedsministerium.

Det er den fjerde palæstinenser, som er dræbt på det besatte område over de seneste to dage.

Ifølge ministeriet blev den 17-årige ramt i brystet af en israelsk kugle. Det skete nær byen Al-Madiya, som ligger vest for den palæstinensiske by Ramallah.

Den israelske hær siger, at "tre mistænkte kastede en brandbombe" mod soldater, der arbejdede nær en sikkerhedsbarriere ved Al-Madiya.

- Soldaterne svarede ved at skyde mod de mistænkte. En blev ramt, hedder det.

Meldingen om drabet på teenageren kom, bare timer efter at en palæstinensisk mand var blevet dræbt under sammenstød med israelske styrker.

Sammenstødet var i forbindelse med en aktion med anholdelser som formål ved en flygtningelejr nær Betlehem.

Onsdag blev en palæstinensisk kvinde dræbt, da hun angiveligt nærmede sig israelske soldater med en kniv. Senere samme dag blev en palæstinensisk mand dræbt under en israelsk ransagning på den nordlige del af Vestbredden.

Israelske sikkerhedsstyrker har øget deres aktivitet på Vestbredden de seneste måneder. De udfører for tiden nærmest dagligt ransagninger, hvor de søger at anholde mistænkte efter nylige dødelige angreb i Israel.

Israel ødelægger jævnligt hjemmene for personer, som de mener, står bag angreb mod israelere.

Det øger ofte spændingerne i konflikten. Kritikere mener, at den israelske fremgangsmåde er en form for kollektiv straf. Israel fastholder, at det forhindrer nye angreb mod Israel.

19 personer, primært civile israelere, er blevet dræbt under angreb udført af palæstinensere eller israelske arabere siden marts. Spændingerne har taget til siden.

/ritzau/AFP