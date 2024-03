Fire personer dræbt i Illinois efter knivoverfald på flere adresser

Fire personer har mistet livet, efter at en mand har angrebet personer med kniv i den amerikanske by Rockford i Illinois onsdag eftermiddag lokal tid.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Overfaldene er ikke sket samme sted, men derimod på forskellige adresser i den amerikanske by. Det er uvist, hvor overfaldene konkret har fundet sted.

Politiet har anholdt den mistænkte gerningsmand. Det oplyser Rockfords politi i en meddelelse, hvor det er tilføjer, at den mistænkte er en 22-årig mand.

Der er ingen oplysninger om motivet.

De dræbte er en pige på 15 år, en 63-årig kvinde og to mænd i alderen 49 og 22 år.

Det amerikanske postvæsen har meddelt, at en af de dræbte var en af deres postmænd, skriver mediet ABC Chicago.

Nyhedsbureauet AP skriver, at en af de syv sårede er i kritisk tilstand.

Den mistænke blev pågrebet, da han brød ind i en ung kvindes hus. Kvinden stak af fra den mistænkte, men pådrog sig både knivskader på hænderne og i ansigtet.

Ifølge politiet stoppede "en god samaritaner" op på gaden for at hjælpe kvinden, da hun kom løbende. Personen blev herefter stukket af den 22-årige mistænkte.

Kort efter blev den mistænkte arresteret af politiet.

Ifølge AP kommer hændelsen blot få dage, efter at en teenager ansat i supermarkedet Walmart i Rockford blev stukket ned med kniv og dræbt.

Borgmester i byen Tom McNamara skriver i en meddelelse, at han er chokeret over den "forfærdelige vold mod uskyldige medlemmer af vores samfund".

- Vi har flere jurisdiktioner, der arbejder på flere gerningssteder med at kortlægge en forståelse for, hvordan det kunne gå til for at finde ud af, hvordan det kan undgås, at det sker igen, lyder det fra borgmesteren ifølge ABC Chicago.

