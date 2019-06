Fire personer er dræbt i hotelskyderi i australske Darwin

En 45-årig mand er mistænkt for at stå bag et skyderi, der har kostet fire personer livet i Australien.

Mindst fire personer er blevet dræbt i et skyderi i den australske by Darwin.

Det skriver de australske medier ABC og Channel 9.

Begge medier skriver, at en 45-årig mand, der er mistænkt for at stå bag skyderiet, er blevet anholdt.

Vidner fortæller ifølge ABC, at den formodede gerningsmand gik ind på Palms Motel i Darwin med et pumpgun-gevær og begyndte at skyde på flere døre.

Han flygtede herefter og var på fri fod i omkring en time.

Lee Morgan, der er politiinspektør i det australske territorie Northern Territory, bekræfter anholdelsen ifølge nyhedsbureauet AP.

Der er ikke nogen officielle meldinger om motivet bag skyderiet.

/ritzau/