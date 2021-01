Fire personer mistede livet under protester i USA

En kvinde døde af skudskader under indtrængning i Kongressen. Tre andre omkom under protesterne.

Yderligere tre personer ud over en kvinde er omkommet under uroligheder ved Kongressen i USA. Det oplyser politichefen for Washington D.C. ifølge Bloomberg News.

En kvindelig tilhænger af præsident Donald Trump blev skudt, da hun sammen med andre demonstranter trængte ind i kongresbygningen. Kvinden, der ifølge hendes mand var en inkarneret tilhænger af Trump, afgik senere ved døden.

Desuden har yderligere tre personer mistet livet under protesterne som følge af "medicinske komplikationer", oplyser politichefen i den amerikanske hovedstad.

/ritzau/