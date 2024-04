Fire personer stukket med kniv i kirke i Sydney

Fire personer inklusive en præst er blevet stukket med kniv i en kirke i det vestlige Sydney i Australien.

Det skriver australske Sky News.

Først lød det ifølge mediet fra politiet i delstaten New South Wales, at to personer var blevet ramt, men ifølge ambulancetjenesten i delstaten er der tale om fire personer.

Ifølge Sky News er en præst blandt de sårede.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hændelsen skal ifølge mediet være sket i kirken Christ The Good Shepherd Church i forstaden Wakeley i den vestlige del af Sydney omkring klokken 19.15 lokal tid. Det svarer til klokken 11.15 dansk tid.

De fire personer bliver behandlet for stiksår, skriver Sky News.

Der er ifølge mediet tale om fire mænd i henholdsvis 50’erne, 30’erne, 20’erne og 60’erne. Manden, som er i 50’erne, er blevet bragt til Liverpool Hospital i Sydney, skriver Sky News.

Det sker blot få dage efter, at seks personer blev dræbt i et knivstikkeri i et indkøbscenter i Sydney.

Australsk politi siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at det har arresteret en mand efter anmeldelser om et knivstikkeri i det vestlige Sydney.

Ofrene har ifølge politiet ikke fået livstruende skader.

Wakely ligger omkring 30 kilometer fra det centrale Sydney.

En livestream viste ifølge AFP angrebet i kirken. Her kunne man se en mand angribe præsten under en gudstjeneste, skriver AFP.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lørdag blev seks mennesker dræbt med kniv i indkøbscenteret Westfield i området Bondi Junction. Den 40-årige gerningsmand blev skudt og dræbt af en betjent.

Politiet mener, at han gik målrettet efter kvinder. Det fortalte Karen Webb, politikommissær i New South Wales, på et pressemøde mandag.

- Det er åbenlyst for mig og kriminalbetjentene, at det virker til, at gerningsmanden gik efter kvinder og undgik mænd, sagde hun.

Fem af de seks ofre var kvinder. Også størstedelen af de 12 sårede er ifølge Reuters kvinder.

Gerningsmandens far siger ifølge Reuters til den australske avis, at hans søn havde kæmpet med psykisk sygdom og frustrationer i forhold til kvinder.

- Han ville gerne have en kæreste, og han har ingen sociale kompetencer. Han var meget frustreret, siger gerningsmandens far.

/ritzau/