Fire politibetjente er dræbt af skud i angreb i Egypten

Et angreb mod den egyptiske by El-Arish i den nordlige del af Sinaihalvøen kostede søndag mindst fire politibetjente livet.

Det oplyser kilder i Egyptens hospitalsvæsen til nyhedsbureauet AP.

Mindst 21 personer - heriblandt otte politibetjente - kom derudover til skade.

Nogle blev såret af skud, mens andre fik vejrtrækningsbesvær, da der i forbindelse med skyderiet blev udløst tåregas, viser en liste over de sårede, som AP har set.

Angrebet blev begået mod de egyptiske sikkerhedsstyrkers hovedkvarter.

Det er foreløbig uklart, hvem der står bag angrebet. Egyptens indenrigsministerium, som har ansvaret for landets politi, har foreløbig ikke udtalt sig om angrebet.

Den nordlige del af Sinaihalvøen har i flere år været centrum for angreb begået af militante islamistiske grupper - heriblandt Islamisk Stat - mod Egyptens politi og militær samt mod kristne i regionen.

Siden begyndelsen af 2018 er der dog blevet længere mellem angrebene. Dengang gennemførte landets militær en omfattende aktion mod militante grupper, skriver AP.

Aktionen blev iværksat, efter at Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, i november 2017 gav ordre til, at Islamisk Stat blev fjernet fuldstændigt fra Sinaihalvøen inden for tre måneder.

Præsidenten udstedte ordren efter en massakre mod en sufimoské i det nordlige Sinai, som kostede 305 mennesker livet.

De egyptiske myndigheder oplyste dengang, at 25-30 medlemmer af Islamisk Stat tilsyneladende havde begået angrebet.

Sufisme er en gren af islam, der er baseret på mysticisme, og som ikke er velanset hos Islamisk Stat, hvis medlemmer bekender sig til sunniislam.

Trods den målrettede indsats mod Islamisk Stat i 2018 har Egypten ikke fået bugt med militante på Sinaihalvøen - heller ikke med militante, der har forbindelse til Islamisk Stat.

