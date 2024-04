Fire republikanere bakker op om hjælp til Ukraine

Fire republikanske medlemmer af Repræsentanternes Hus i USA bakker op om formand Mike Johnsons forslag om at sende hjælp til blandt andet Ukraine.

Sådan lyder det i en udtalelse tirsdag.

- Vi har ikke tid til at vente, når det drejer sig om vores nationale sikkerhed. Vi er nødt til at vedtage hjælpepakken i denne uge, lyder det.

Der er tale om formændene for fire forskellige udvalg i kammeret, heriblandt udenrigs- og efterretningsudvalget.

Det er Det Hvide Hus og den demokratiske præsident, Joe Biden, som har foreslået en samlet hjælpepakke til Ukraine, Israel samt Taiwan og andre allierede på 95 milliarder dollar - cirka 666 milliarder kroner.

Johnson oplyste mandag, at han i denne uge vil lade Repræsentanternes Hus stemme om lovgivningen efter flere måneders modstand.

Dog vil han i stedet for en samlet hjælpepakke lade medlemmerne af Repræsentanternes Hus stemme om tre separate lovforslag.

Det er uklart, om Demokraterne kan gå med til det.

Hjælpepakken er blevet vedtaget i Senatet, men ikke i Repræsentanternes Hus, hvor Republikanerne har et snævert flertal.

Demokraterne har indtil videre ikke blankt afvist Johnsons forslag. Men det kan tage flere uger at behandle de nye forslag.

Og det er ikke alle, der mener, at man kan vente så længe.

Mike Turner, den republikanske formand for efterretningsudvalget, henviser i en udtalelse til, at situationen på slagmarken i Ukraine er kritisk.

De tre nye forslag skal først stemmes igennem Repræsentanternes Hus og derefter Senatet, før Biden til sidst kan underskrive lovgivningen.

Republikanerne har også fremlagt et fjerde forslag, der drejer sig om yderligere sanktioner mod Rusland og Iran.

Mange republikanere - særligt dem med tilknytning til ekspræsident Donald Trump - er modstandere af at sende mere hjælp til Ukraine og har truet med at forsøge at afsætte Johnson som formand.

/ritzau/Reuters