Fire russere anholdt for ulovlige fotos i Norge

Tre russiske mænd og en russisk kvinde er blevet varetægtsfængslet i en uge. De er anholdt og sigtet for at have optaget video eller billeder af objekter, som er underlagt fotobud.

Det skriver en række norske medier, heriblandt nyhedsbureauet NTB og tv-stationen NRK.

Ifølge NRK blev de fire personer stoppet i en bil i Mosjøen i den nordlige del af Norge tirsdag i sidste uge.

- Efter pågribelsen blev det besluttet at ransage bilen. Der blev fundet en del fotoudstyr og et relativt omfattende billedmateriale, siger Gaute Rydmark fra den norske anklagemyndighed ifølge NRK.

Politiet fik ifølge Rydmark et tip om bilen. Efterforskningen har vist, at de fire personer kom kørende fra Finland til Norge.

Sagen efterforskes af lokalt politi, men der er tilkaldt støtte fra Bodø og Oslo, oplyser han videre.

Den norske sikkerhedstjeneste PST bekræfter over for NRK, at man er bekendt med sagen. I første omgang blev de fire personer i fredags varetægtsfængslet i en uge.

Det sker kort tid efter, at norsk politi også har anholdt to russere for at flyve med droner ved lufthavne i Troms og Finnmark.

Ifølge NTB er der ikke noget, der afslører en forbindelse mellem de to sager.

