Fire slipper fri fra ti timers gidseltagning i synagoge i USA

Fire mennesker, der blev holdt som gidsler i en synagoge i Colleyville i den amerikanske delstat Texas, er blevet løsladt lørdag aften lokal tid.

Det oplyser delstatens guvernør, Greg Abbott.

De fire gidsler var fanget i mere end ti timer. Alle er sluppet fra gidselsituationen i live og er nu i sikkerhed, siger Greg Abbott.

Myndigheder forhandlede gennem mange timer med manden, som de mente, stod bag gidseltagningen. Ifølge en politichef er den mistænkte afgået ved døden, skriver nyhedsbureauet AFP.

Der står ikke klart, hvordan manden døde.

Det var forbundspolitiet FBI, der var til stede og forhandlede med manden.

Først blev et af gidslerne løsladt, og et par timer efter fulgte resten af dem med. En af gidslerne menes af være rabbiner i synagogen.

Borgere i området blev under gidseltagning bedt om at evakuere. Det er uvist, om gidseltageren var bevæbnet.

USA's præsident, Joe Biden, blev underrettet om sagen tidligere lørdag.

- Biden er blevet orienteret om udviklingen i gidselsituationen i Dallas-området. Højtstående medlemmer af det nationale sikkerhedsudvalg er i kontakt med ledere af det føderale politi om sagen, sagde Jen Psaki, der er talskvinde i Det Hvide Hus.

Synagogen i Colleyville, der ligger nordøst for Fort Worth, holdt gudstjeneste, som blev sendt live på sociale medier, da situationen opstod.

Gidseltageren kunne på et tidspunkt høres have en telefonsamtale under en livestreaming på Facebook af gudstjenesten.

Før livestreamet sluttede, kunne manden høres tale højlydt om religion og hans søster, melder Fort Worth Star-Telegram.

Manden skal ifølge avisen flere gange have sagt, at han ikke ønsker at gøre skade på nogen, og at han tror, at han er ved at dø.

63-årige Barry Klompus er medlem af synagogen. Han siger, at han hurtigt tændte for livestreamen, da han af et andet medlem blev alarmeret om situationen. Han fulgte med, indtil den blev slukket.

- Det var forfærdeligt at lytte til og se. Og det er meget værre ikke at vide, hvad der sker, siger han.

Af hvad Klompus har hørt på streamet, er hans indtryk, at gidseltageren vil tale med sin søster.

/ritzau/Reuters