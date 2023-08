Fire syriske soldater meldes dræbt i israelsk missilangreb

Fire syriske soldater er blevet dræbt, og fire er såret i et israelsk missilangreb i nærheden af Syriens hovedstad, Damaskus.

Det meddeler syrisk stats-tv natten til mandag ifølge Reuters.

Det er foreløbig uvist, om andre kilder har bekræftet angrebet.

Israel er af og til blevet beskyldt for at udføre angreb mod mål i Syrien under borgerkrigen, som har varet siden foråret 2011.

Det er ofte mål, der sættes i forbindelse med regimet i Iran eller den militante gruppe Hizbollah, som er støttet af Iran, og som opererer fra Israels nordlige naboland, Libanon.

Ifølge Israel bliver der transporteret våben fra Iran til Hizbollah via Syrien.

Det israelske medie Times of Israel skriver, at flere mål både i Damaskus og i nærheden af hovedstaden er blevet ramt. Mediet henviser ligesom Reuters til oplysninger fra syrisk stats-tv.

Times of Israel skriver videre, at Syriens luftforsvarssystem er blevet aktiveret som følge af angrebet.

Israel har ikke kommenteret angrebet. Landet kommenterer som udgangspunkt aldrig specifikke angreb, skriver Times of Israel.

Dog har Israel indrømmet at stå bag hundredvis af angreb mod grupper, som er støttet af Iran, og som forsøger at få fodfæste i Syrien.

/ritzau/